Klassische Musik in Geldern : Gelderns Refektorium wird zum Konzertsaal

GELDERN Junge Pianisten gastieren im Rahmen des Internationalen Studentenmusikfestivals in dem historischen Gemäuer. Das Zuhören kostet nichts.

In Geldern wird das Refektorium am Ostwall zum Konzertsaal. Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr. Den Anfang macht am Dienstag, 20 Juli, Nicolas Absalom aus Großbritannien. Er spielt Werke von Bach, Beethoven, Franck, Debussy und Berg. Am Donnerstag, 22 Juli, setzt die Belgierin Clara Strobel mit Werken von Bach, Beethoven und Chopin die Reihe fort. Der Österreicher Gabriel Meloni ist am Samstag, 24. Juli, mit Werken von Beethoven, Brahms und Szymanowski im Refektorium zu Gast. In der zweiten Festivalwoche wird der Süd-Koreaner Minjae Back am Dienstag, 27. Juli, Werke von Bach, Beethoven, Scriabin und Ravel präsentieren bevor Max Philip Klüser aus Deutschland am Donnerstag, 29. Juli, Werke von Mozart, Debussy und Rachmaninov zu Gehör bringt. Das Abschlusskonzert im Refektorium mit Werken von Mozart, Chopin, Krenek und Kabalewski bestreitet Nicole Rudi aus Deutschland am Samstag, 31. Juli.