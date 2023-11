Konzert im Gelderner Refektorium Clara Strobel tritt bei „Serenade“ auf

Am Samstag, 2. Dezember, sollte eigentlich der aus Apulien stammende Pianist Paolo Scafarella im Refektorium am Ostwall in der Serenaden-Reihe auftreten und Werke von Wilhelm Stenhammar, Robert Schumann und Sergei Prokofjews zu Gehör bringen. Wie die Stadt Geldern am Mittwoch mitteilte, wird er nun von der belgischen Pianistin Clara Janina Strobel vertreten. Beginn ist um 18 Uhr.