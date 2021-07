Klassik in Geldern : Pianist Gabriel Meloni begeistert Klassik-Fans in Geldern

Pianist Gabriel Meloni begeistert Klassik-Fans in Geldern

Klassik in Geldern

Am Ende des gelungenen Konzertes durfte Gabriel Meloni den Applaus genießen. Foto: hvs

Geldern Im Refektorium erlebten die Zuhörer den jungen Musiker aus Österreich. Es erklangen Werke von Beethoven, Brahms und Szymanowski.

Einen sommerlichen Musikgenuss erlebten die Gäste am Samstagabend im sehr gut besuchten Gelderner Refektorium am Ostwall. Anlässlich des „Internationalen Euregio Rhein-Waal Studentenmusikfestivals“ war der österreichische Pianist Gabriel Meloni zu Gast Der 20-Jährige aus Dornbirn, Preisträger mehrerer Wettbewerbe und bereits zweimal Gewinner des Interpretationspreises der „Vienna Young Masters Pianists Masterclass“, zog das Publikum mit Werken von Beethoven, Brahms und Szymanowski in seinen Bann und erntete hochverdient „Standing Ovations“.