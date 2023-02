Nieukerkener macht nach 16 Jahren Schluss Der oberste Streitschlichter hört auf

Klaus-Peter Schmitz kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Das sagt der Nieukerker über sich selbst. Und genau deswegen traute sich Schmitz eine Aufgabe zu, die vor 16 Jahren in Kerken ausgeschrieben wurde: die der Schiedsperson. Schmitz war damals wie heute Vorsitzender des Nieukerker Männergesangvereins. Ein Vereinsmitglied war damals Schiedsperson in Kerken und erzählte Schmitz, dass der Stellvertreter sein Amt niederlegen werde. „Da habe ich zum ersten Mal gehört, dass es so etwas wie einen Schiedsmann gibt“, sagt Schmitz. Er bewarb sich schließlich – und wurde vom Rat der Gemeinde Kerken gewählt. Vor zehn Jahren wurde Schmitz schließlich hauptamtliche Schiedsperson in Kerken. Seitdem ist er so etwas wie der oberste Streitschlichter in Kerken.