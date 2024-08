Sommermusik in Geldern Klavierkonzert in der Heilig-Geist-Kirche

Die Musikerin stammt aus einer belarussisch-ukrainischen Familie und ist im Norden Russlands aufgewachsen. Mit dem Klavierspiel hat sie im Alter von vier Jahren begonnen. Im Juni 2015 schloss sie ihr Studium an der russischen Gnessin-Musikakademie in Moskau ab, wo sie Schülerin des renommierten russischen Professors Vladymyr Tropp war. Gleichzeitig hat sie ihren Bachelor-Abschluss an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar bei Professor Grigory Gruzman und danach ihren Master-Abschluss bei Professor Claudio Martinez Mehner an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln erworben. 2023 debütierte Anna Khomichko in der Elbphilharmonie Hamburg und im Herkulessaal München. Sie ist Preisträgerin von 15 internationalen Wettbewerben.