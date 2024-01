Veranstaltungen in Geldern Klassik, Jazz und Pop im Refektorium

Am ersten Samstag im Februar dürfen sich die Gelderner Klassikfreunde auf das nächste Serenadenkonzert freuen. Am Samstag, 3. Februar, ist ab 18 Uhr der Pianist Max Philip Klüser im Refektorium am Ostwall zu Gast. Der in Siegen geborene Pianist wandte sich zwar erst mit 20 Jahren ausschließlich dem Klavier zu, wurde aber durch eine Vielzahl an Erfolgen schnell in seiner Entscheidung bestätigt. Mittlerweile ist Klüser international als Pianist tätig und war in den vergangenen Jahren neben Auftritten in der Kölner Philharmonie oder im Solitär in Salzburg auch auf bedeutenden Festivals (unter anderem Heidelberger Frühling oder Allegra-Festival) zu hören. Im Refektorium wird er sein neu erschienenes Klavier-Album „Reflections“ vorstellen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Musiker wird gebeten. Die nächsten Termine der Serenaden-Konzertreihe im Refektorium sind am 2. März (Cello) und 6. April (Saxofon-Duo).