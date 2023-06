Klassentreffen 50 Jahre nach dem Abitur in Geldern Dieter Bonnekamps erste Klasse feiert Wiedersehen

Bettina Trommer-Böck: „Am nächsten Morgen zeigte uns unser Klassenlehrer – schon seit längerem pensioniert, dafür umso aktiver im „Historischen Verein für Geldern und Umgegend“ – das Schmuckstück des Vereins und der Stiftung: „Haus Ingenray“ in neuem Glanz. Herr Bonnekamp konnte dazu viel Wissenswertes erzählen und zeigen.“ In den Räumen des historischen Vereins auf der Hartstraße gab dann noch einen besonderen Film über die Entwicklung Gelderns in den vergangenen Jahrhunderten. Danach folgte die Stadtführung. Frau Bonnekamp ließ es sich nicht nehmen, in diesen Tagen dabei zu sein und die Ehemaligen zu sich nach Hause zu Kaffee und Kuchen einzuladen. „Das zeigt das gute Verhältnis über all die Jahre. Den krönenden Abschluss bildete ein superleckeres Büffet in den „Lindenstuben“, ehemals Groterhorst, wo man sich an die Tanzstunden und Karnevalsveranstaltungen erinnerte“, so Bettina Trommer-Böck abschließend.