Auftritt in der „Räubertochter“ „KaBierett“ mit dem Klangchaoten in Weeze

Ein bisschen bekloppt muss man schon sein, wenn man als „Klangchaot in Biernot“ Karriere machen will. Daniel Wisse aus Geldern lässt es drauf ankommen. Seit 2019 ist er unter diesem Namen in ganz Deutschland unterwegs, um die Leute mit seinem „musikalischen KaBierett“ zu unterhalten. Am Samstag, 4. Mai, präsentiert er sein neues Programm „Nüchtern betrachtet war es besoffen besser“ in der Eventbar „Räubertochter“ in Weeze.