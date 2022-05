Klassik in Straelen : Klavierkonzert auf Haus Eyll

Straelen Die deutsch-griechischen Schwestern Kiveli und Danae Dörken gastieren auf Einladung des Kulturrings Straelen. Auf dem Programm stehen auch Werke für vier Hände.

Nach zwei coronabedingten Verschiebungen gibt es am Sonntag, 12. Juni, die Fortsetzung der Konzertreihe „Klassik auf Haus Eyll“ mit dem Klavier-Duo Kiveli und Danae Dörken auf Haus Eyll in Straelen. Ab 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) werden die deutsch-griechischen Schwestern auf dem großen Flügel sowohl einzeln als auch vierhändig spielen. Ihr Markenzeichen sind innovative und klug zusammengestellte Programme, die sie mit farbenreichem Klang und tiefgehender Musikalität präsentieren.

Als Klavier-Duo blicken die Schwestern auf Konzerte in vielen renommierten Konzertsälen zurück, darunter die Kölner Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Tonhalle Düsseldorf, Hamburger Laeiszhalle und die Jiaozi Music Hall in China. Auch waren sie wiederholt bei bedeutenden Festivals. Orchester-Engagements führten sie zu den Düsseldorfer Symphonikern, der Camerata Bern und der Hamburger Camerata. Im Februar 2014 haben die beiden Schwestern in der Tonhalle Düsseldorf die eigens für sie für zwei Klaviere und Orchester arrangierte „Romantische Rhapsodie“ von Manfred Schmitz uraufgeführt. 2015 gründeten sie und leiten seitdem zusammen das jährlich stattfindende „Molyvos International Music Festival“ auf der griechischen Insel Lesbos, das Kammermusikkonzerte mit hochkarätigen Künstlern präsentiert. Kiveli und Danae Dörken engagieren sich zusätzlich stark für Jugendprojekte, wie „Rhapsody in school“ und „Klassik hautnah“ und haben außerdem das erfolgreiche Jugendprojekt „Musikschlüssel“ in Griechenland gegründet.