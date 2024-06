Eltern und Kinder feierten gemeinsam Fröhliches Jubiläum im Hartefelder „Traumbaum“

Besonders hat man sich dabei der Musik verschrieben. Inzwischen werden im Kita-Alltag fast alle Räume kreativ genutzt, um den Kindern musikalische Anregungen an die Hand zu geben. „Wir haben beinahe alles hier, was Töne von sich gibt“, sagt Sarah Ingenpaß lächelnd und zeigt dabei auf Gitarren, Flöten, Trommeln und ein Geräusche-Board mit vielen Rhythmus-Accessoires. Schließlich sollen möglichst viele Kinder mitmachen können und Spaß an der Musik entwickeln. Sogar ein Klavier, angeschafft über den Förderverein, steht für musikalische Übungen zur Verfügung. Dem Förderverein galt noch ein besonderes Dankeschön: „Ihr habt uns eine tolle Projektarbeit in den vergangenen Monaten ermöglicht. In Kooperation mit der ‚Du bist wertvoll-Stiftung‘ konnten wir unser Emma-Kreativbuch mit Autorin Heidi Leenen gestalten. Das hat riesig Spaß gemacht“, so Sarah Ingenpaß.