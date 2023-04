Jubiläum in Stenden Kita „Klatschmohn“ feiert ihren 25. Geburtstag

Ein fröhliches Piratenfest feiert die inklusive Kita Klatschmohn, eine Einrichtung der Lebenshilfe Gelderland, zum 25-jährigen Jubiläum. Am Samstag, 22. April, heißt es Am neuen Weg 2 in Stenden von 11 bis 14.30 Uhr „Leinen los“ für eine vergnügte Jubiläumsfeier unter dem Motto „Die Piraten erobern den Klatschmohn“. Das Team der Kita Klatschmohn freut sich, gemeinsam mit kleinen und großen Besuchern das Jubiläum mit tollen Aktionen und einem leckeren Piratenschmaus zu feiern. Fürs leibliche Wohl sorgen unter anderem das Edeka-Center Kox, der Straetmanshof sowie die Kita-Eltern. Die Programm-Schatzkiste ist randvoll, beispielsweise wird die Freiwillige Feuerwehr Stenden mit einem Projekt vor Ort sein, außerdem wird eine spannende Schatzsuche veranstaltet und die kleinen Piraten können sich piratenmäßig schminken lassen. Gegründet 1998 unter der Trägerschaft der Lebenshilfe Gelderland, spielen, lachen und lernen heute rund 60 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in der dreigruppigen, barrierefreien Einrichtung. Betreut werden die Kinder mit und ohne Förderbedarf, aus verschiedenen Kulturen und Nationen, von einem multiprofessionellen Team. Durch Kooperationspartner wie die Frühförderstelle für den Kreis Kleve aber auch zahlreiche ortsansässige Kooperationspartner wird den Familien eine vielfältige Unterstützung zuteil und runden das bunte Netzwerk ab. Die Segel sind gesetzt für die nächsten 25 Jahre.