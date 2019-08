Kommunalpolitik : Neue Kita-Pläne sorgen für Unruhe

Issum Das Land will ein neues Gesetz beschließen. Es soll ein weiteres freies Kindergartenjahr geben. Der Kreis Kleve hat eine Satzung erlassen, die noch ein weiteres beitragsfreies Jahr vorsieht. Die Kommunen werden finanziell belastet.

30. August Frist endet, in der sich die Gemeinde Kerken mit ihrer Stellungnahme an den Landrat wenden kann.

Die Satzung sieht, in kurzer Form zusammengefasst, ein weiteres beitragsfreies Jahr für Kinder vor. Damit verbunden ist auch eine Erhöhung der Elternbeiträge. Der Kreis geht noch einen Schritt weiter und möchte auch ein drittes beitragsfreies Jahr. Die Kosten sollen durch Ausgleichszahlungen des Landes und die angehobenen Elternbeiträge gedeckt werden. Dennoch geht die Gemeinde Issum von einer Mehrbelastung 2020 für die Gemeinde in Höhe von 350.000 Euro aus.

Bei einer Sondersitzung wurde in der Issumer Politik über die Änderungen zu den Kita-Gebühren und zum zusätzlichen beitragsfreien Jahr beraten. „Die Sondersitzung ist zweifelsfrei richtig in Anbetracht der Dringlichkeit“, sagte Thomas Pieper von der Issumer FDP. Allerdings waren sich alle Fraktionen einig, dass die Sommerferien ein schlecht gewählter Zeitpunkt waren, um eine solch wichtige Sache zu diskutieren. Aber die Zeit drängte für eine kurzfristige Stellungnahme Richtung Kreis. Das Vorgehen des Landrats „verurteilen wir aufs Schärfste“, sagte Sascha Kujath von der Issumer SPD. Kein anderer Politiker widersprach. Nicht nur der Zeitpunkt, auch die Satzung an sich wurde kritisiert. „Man nimmt den Eltern Geld ab, bis das dritte Jahr beginnt. Ich will ja nicht von Spielertricks reden, aber es ist doch sehr überlegenswert“, sagte Günter Beier von der Issumer CDU. Zunächst müssen die Eltern mehr zahlen, um am Ende zusätzliche beitragsfreie Jahre zu bekommen. Die Politik in Issum war sich schnell einig, dass man sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Satzung des Kreises Kleve anschließen kann. Das heißt: kein drittes beitragsfreies Jahr und auch keine der geplanten Erhöhungen. Man wollte zunächst auf die tatsächlichen landesrechtlichen Erhöhungen warten.