Jubiläum im Altbierdorf Feier zu 25 Jahren Kita Arche Noah in Issum

Damals war das der dritte Kindergarten der Lebenshilfe Gelderland, in Weeze entsteht gerade Kita Nummer 13, in Straelen demnächst Nummer 14. In Issum wurde übrigens vor Kurzem der zweite Kindergarten der Lebenshilfe eingeweiht, der heißt „Pappelstrolche“ und befindet sich an der Pappelstraße. Was sich in den mehr als 25 Jahren im Kita-Alltag verändert hat? Das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung im Kindergarten sei selbstverständlicher geworden, sagt Andrea Weyers, Fachbereichsleiterin für inklusive Kindertageseinrichtungen bei der Lebenshilfe Gelderland. Gerne dürfe sich das auch an den Schulen so weiterentwickeln. Aber alles steht und fällt natürlich mit ausreichenden Räumlichkeiten und Personal. Dazu fand auch Bürgermeister Clemens Brüx in seiner Rede zum Jubiläum klare Worte. „Wir wissen, dass wir Kindergärten brauchen. Aber Bund und Land bleiben eine Antwort schuldig, wo das Personal herkommen soll.“ Viel Lob gab es deswegen für die Arbeit der Erzieherinnen, die den Kindern bei den wichtigen Schritten ins Leben helfen und sie begleiten. Der Dank galt auch der Investorenfamilie Kranen. Ohne Investoren geht es nicht.