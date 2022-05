Kindergarten „Arche Noah“ spielt „Farben sind für alle da“ : Kita setzt buntes Zeichen für Vielfalt

Geldern Kinder des Kindergartens „Arche Noah“ führten unter der Regie der Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks ein Stück auf, um das Selbstbewusstsein zu stärken.

Junge Eltern können ein Lied davon singen, wenn ihre Lieblinge weinend aus der Schule oder dem Kindergarten nach Hause kommen, weil sie gehänselt oder ausgegrenzt wurden. Unter der Regie der Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks führten vor Publikum zehn Kinder in ihrer Kita „Arche Noah“ das Theaterstück „Farben sind für alle da“ mit dem Ziel auf, das Selbstbewusstsein bereits in jungen Jahren zu stärken und jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit zu tolerieren. Musikalisch unterstützt wurde die 15-minütige Darbietung mit einem Lied der Sängerin Mira und dem Titel „Keiner ist zu klein, um groß zu sein“.

„Die Herausforderung war es, den Kindern Eigenschaften wie sich was zuzutrauen, mutig und stark aber auch neugierig zu sein, zu vermitteln und diese schauspielerisch darzustellen“, so die Regisseurin. Sie lackierte beispielweise den Jungen in der Theatergruppe die Fingernägel bunt oder zog ihnen Tüllröckchen an, ohne dass sie deshalb von anderen gehänselt oder veralbert wurden.