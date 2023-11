KiTa Arche Noah aus Geldern beim Vorlesetag dabei Vorlesen kann spannend sein

Wenn Politiker, Polizisten und Prominente ein Buch auswählen und Kindern laut vorlesen, ist wieder Vorlesetag. In diesem Jahr beteiligte sich unter anderem Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, die in der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Helmholtzstraße in Düsseldorf aus dem Buch „Bestimmer sein – Wie Elvis die Demokratie erfand“ vorlas. Ihre Kollegin aus dem Kabinett, Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, las in der Katholischen Bekenntnisgrundschule St. Antonius in Bedburg-Hau aus dem Kinderbuch „Gespensterjäger“ von Cornelia Funke vor. Ihr Chef, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, besuchte gemeinsam mit Henning Krautmacher, dem ehemaligen Frontmann der Kölner Kultband Höhner, die Neusser Förderschule und las aus dem Buch „Ein Zimmer frei“. Und auch in Geldern wird der Vorlesetag in jedem Jahr zelebriert. Dafür sorgt in der Drachenstadt die KiTa Arche Noah.