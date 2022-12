Kindergarten Am Rodenbusch in Geldern Container für mehr Platz in der Kita

Knapp 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren zählt die neue Gruppe, die seit Mitte November die neuen Container nutzt. „Die Räume stehen einem ,normalen´ Kita-Gebäude in nichts nach und sind mit Containern früherer Generationen eigentlich nicht mehr vergleichbar“, sagt Thomas Mutz, Leiter der Gelderner Baugesellschaft, die sich um die Beschaffung kümmerte. „Die Container an der Kita Am Rodenbusch sind von innen modern gestaltet, es gibt beispielsweise ebenfalls einen Schlaf- und Fachraum, eine Küche, ein Mitarbeiterzimmer und einen kindgerechten Waschraum.“