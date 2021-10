Aktion mit Künstlerin Mechtild Runde-Witjes : Kissenschlacht – „cooles“ Kunstprojekt an Don-Bosco-Schule

Sehenswerte Ergebnisse brachte der Print-Workshop an der Don-Bosco-Schule in Geldern. Foto: Schule Foto: Don-Bosco-Schule/Privat

Geldern Künstlerin Mechtild Runde-Witjes, die in Aldekerk ihr Atelier „Runde-Art“ hat, bedruckte zusammen mit dem Klassenteam Kissenhüllen. Das Besondere: Es handelt sich um Eco-Print - eine lebensnahe, naturverbundene und unmittelbare Drucktechnik.

„Das ist das coolste Projekt, das ich mit dir gemacht habe“, fand ein Schüler der Don-Bosco-Schule am Ende des Tages begeistert. Die Schulgemeinschaft und die Künstlerin Mechtild Runde-Witjes, die in Aldekerk ihr Atelier „Runde-Art“ hat, kennen sich bereits von verschiedenen Lehrtätigkeiten aus den vergangenen Jahren. So zieht es die experimentierfreudige Künstlerin immer wieder an die Schule zurück. Dieses Mal findet eine wahre „Kissenschlacht“ statt.