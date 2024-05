Schock kurz vor der Kirmes Zu viel Matsch in Wachtendonk – Autoscooter reist wieder ab

Bernd Trienekens kann es immer noch nicht so recht glauben. „Wir haben uns alle so auf die Kirmes gefreut und jetzt setzt sich das Dilemma der vergangenen zwei Jahre fort. Das tut schon weh“, sagt der Vorsitzende der Vereinigten St.-Sebastianus- und St.-Michaels-Schützenbruderschaft Wachtendonk Gelinter. Endlich war es den Schützen gelungen, wieder einen Autoscooter für Schützenfest und Kirmes zu besorgen. Doch jetzt trübte das Wetter die Stimmung kurz vor dem Fest. Weil der Platz nach dem heftigen Regenschauer am Montag nur noch eine Matschwiese ist, kann der Autoscooter nicht aufgebaut werden. Der Schausteller ist mit seinen Anhängern wieder abgereist.