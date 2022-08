Veranstaltung im Altbierdorf : Issum freut sich auf Vogelschießen und Kirmes

Issum Im Issumer Rathauspark wird mit der Armbrust auf den Vogel angelegt. Das Kirmeswochenende startet mit dem Oktoberfest.

Nach zwei Jahren Pause findet dieses Jahr endlich wieder ein Vogelschießen und die Kirmes samt Oktoberfest in Issum statt. Am Sonntag, 28. August, findet das traditionelle Vogelschießen mit der Armbrust im Issumer Rathauspark statt. Den Gästen werden viele Attraktionen geboten, versprechen die Veranstalter. Bei kühlen Getränken und leckerem Essen sind alle Besucher eingeladen, den Tag mit den Bruderschaften zu verbringen.

Das Kirmeswochenende startet am Freitagabend, 9. September, mit dem Oktoberfest. Wie bereits vor Corona haben alle Gäste auch in diesem Jahr die Möglichkeit, bei Livemusik, bayrischem Essen und Trinken mit Freunden und Verwandten den Abend zu genießen. Karten für das Oktoberfest in Issum gibt es bei der Geschenkeecke Harder in Issum, Kapellener Straße 57, oder online unter www.oktoberfest-issum.de zu kaufen.