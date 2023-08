Vorbereitung für die Kirmes läuft Schützenkönig Markus Hacks regiert in Pont

Das Festzelt wird am Sportplatz aufgebaut. Der Kirmessamstag, 2. September, beginnt um 16 Uhr mit der Festmesse in der St.- Antonius- Kirche, nach der Kranzniederlegung an den Ehrenmalen zieht der Festzug zum Zelt. Dort wird der Heimat- und Förderverein mit Freibier die Kirmes offiziell eröffnen. Ab 19.30 Uhr startet die Party-Time im Festzelt, ab 20.30 Uhr wird der Musikverein Hits der 1980 / 1990er Jahre spielen. Am Sonntag, 3. September, treffen sich die Schützen um 14.30 Uhr am Haus der Vereine, um zur Königresidenz zu ziehen. Dort wird sich der Hofstatt erstmals in festlicher Garderobe zeigen. Nach einem Umtrunk geht es weiter durch die Dorfstraßen bis zum Festzelt am Sportplatz, wo das Fahnenschwenken und die Parade vorgesehen sind. Zum Königsgalaball spielt die Partyband „Dolce Vita“ ab 18 Uhr. Der Montag, 4. September, beginnt um 10.30 Uhr im Festzelt mit der Messe der Bruderschaft, anschließend beginnt der Frühschoppen. Die Kinderbelustigung mit „Bellerfant“ findet um 15 Uhr im Festzelt statt. Am Dienstag, 5. September, findet um 14.30 Uhr der Ü-60 Kirmes-Kaffee im Zelt statt. Um 18.45 trifft man sich dann am „Haus der Vereine“, um gemeinsam mit der Kirmespuppe zum Festzelt zu ziehen. Danach ist Klompenball mit DJ Porree. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.