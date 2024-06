Kirmes in Sevelen Norbert Backus bekommt die Festkette

Sevelen · Ein „beinharter Innenverteidiger“ ist der 54. Festkettenträger in Sevelen. Ganz im Fußballfieber fand am Samstag die feierliche Übergabe der Festkette an Norbert Backus vom SV Sevelen statt. Die Sommerkirmes im Dorf dauert bis Dienstag.

30.06.2024 , 16:19 Uhr

Issums Bürgermeister Clemens Brüx überreicht Norbert Backus die Festkette. Unterstützt wird der Festkettenträger von seinen Adjutanten Dieter Sibben und Michaela Dellen, die wie er selbst mit viel Herzblut beim SV Sevelen aktiv sind. Foto: Norbert Prümen

Von Henning Ott