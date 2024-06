Start ist am 28. Juni Fünf Tages Programm bei der Kirmes in Sevelen

Anstoß am Sonntag ist um 17 Uhr für alle Bruderschaften und Vereine zum großen Festumzug. Er startet an der Feldstraße und führt gegen 17.45 mit Fahnenschwenken am Antonius-Altenheim vorbei bevor der gegen 18.30 Uhr am Festzelt endet. Dort beginnt ab 20 Uhr die zweite Halbzeit der Kirmes: Zu Ehren des Königs und der Bruderschaft findet der Königsgalaball mit Musik und Stimmungsgarantie der „Upload Coverband“ statt. In die Verlängerung geht die Kirmesmannschaft dann ab 6 Uhr früh am Montag, wenn das Dorf durch das Trommlerkorps Sevelen geweckt wird. Danach beginnt um 12 Uhr der Frühschoppen mit Erbsensuppenessen im Biergarten am Festzelt. Dort sorgt Roland Zetzen für Partystimmung.