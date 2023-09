Das Festwochenende Poelyck feiert seine Kirmes mit Oktoberfest

Am Samstag, 16. September, beginnt der Dorfabend um 20 Uhr. Er steht unter dem Motto „Hits der 80er & 90er Jahre“, präsentiert vom Festwirt DJ „HWK“. Am Sonntag beginnt die Festmesse im Zelt um 11 Uhr. Gegen 12.15 Uhr schließt sich der „Frühschoppen zur Appeltaartkermes“ nahtlos an. Das Ganze wird musikalisch umrahmt vom Spielmannszug Blau Weiß Hartefeld und der Disco „Swing die Hufe“. Wichtig: Alle Veranstaltungen finden erstmalig im Festzelt an der Sevelener Straße/ Im Grasheuvel, bei Bedachungen Velder, statt. Ein Imbiss ist vor Ort sowie am Freitag eine mobile Pizzeria. Am Samstag und am Sonntag ist der Eintritt frei. Der Vorstand der St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck hofft auf rege Teilnahme und wünscht seinen Mitgliedern und den Poelycker Bürgern frohe Kirmestage.