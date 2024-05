Backfisch, Bratwurst und auch Bowl Das sind die kulinarischen Highlights der Kirmes in Geldern

Geldern · Die Auswahl an Köstlichkeiten auf der Pfingstkirmes steigt von Jahr zu Jahr. Pita, Churros oder eine Bowl lassen sich dort ebenso probieren, wie die Klassiker Grillwurst, Reibekuchen oder Backfisch. Das kosten die Snacks und so teuer ist in diesem Jahr das Bier.

19.05.2024 , 16:43 Uhr

98 Bilder So schön ist die Pfingstkirmes in Geldern 2024 98 Bilder Foto: Norbert Prümen