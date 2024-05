Pfingstkirmes am Samstag eröffnet Weltneuheit feiert auf der Kirmes in Geldern Premiere

Eine Weltpremiere gibt es auf der Kirmes in Geldern wahrlich nicht alle Tage, aber am Samstag war es so weit. Nach der Eröffnung setzte sich das „Solar Wheel“ erstmals im Echtbetrieb in Bewegung. Das Riesenrad bricht mit seinen 33 Metern zwar keine Höhenrekorde, dafür ist es laut den Betreibern das erste weltweit, das allein mit dem Strom fährt, den es mit den überall darauf montierten Solarzellen erzeugt.