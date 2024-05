Historische Fotos Auf den Spuren der Gelderner Pfingstkirmes

Die Anfänge der Pfingstkirmes in Geldern reichen viele Jahrhunderte zurück. Zum ersten Mal erwähnt wurde eine kirmesähnliche Veranstaltung um 1382 in den Büchern des Reichsarchivs in Arnheim. In zwei Zeilen ist dort lesen, dass im spätmittelalterlichen Geldern sowohl am 1. Mai als auch am 30. November Jahrmärkte stattgefunden haben sollen.