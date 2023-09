Projekt „Endlich ein Zuhause“ im Kirchenkreis Kleve Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie arbeitet präventiv

Statistiken belegen, dass der Verbleib in einer zur vorübergehenden Unterbringung gedachten Notunterkunft in der Regel zwei Jahre beträgt. „Wir in der Wohnungsnotfallhilfe wollen verhindern, dass Menschen als Übergang gedachte Unterkünfte ihr Zuhause nennen müssen.“ Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve hat bereits 30 kleine Wohnungen im Kreisgebiet angemietet, um Menschen in besonderen Lebenslagen eine Übergangslösung anbieten zu können – auch wenn es der Tropfen auf dem heißen Stein ist.