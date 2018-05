Unsere Woche: Kirchenfest zeigt, was möglich ist

Geldern Es ist das erwartete Fest geworden. Auch der Regen konnte die gute Stimmung beim Katholikentag in Münster nicht trüben. Für manchen Gläubigen ist das Kirchenfest eine dringend notwendige Gelegenheit, um wieder Energie und Freude für den Alltag in den Pfarreien zu tanken.

Denn in Münster ist aktuell wieder deutlich sichtbar, was innerhalb der Kirche auch in der heutigen Zeit alles möglich ist, wenn viele mitmachen, wenn das Programm begeistert, wenn die Botschaft stimmt. Allzu oft haben die Gläubigen aber in den mehr und mehr fusionierten Gemeinden den Eindruck, dass eben genau diese Vielfalt verloren geht. Auch wenn immer wieder betont wird, dass die Eigenheiten jeder Pfarrei in der Fusion erhalten bleiben sollen, sieht die Realität oft anders aus. Immer öfter fehlen die Ehrenamtlichen, geliebte Angebote fallen weg oder sind im großen Ganzen kaum mehr aufzufinden.