Liederbuch von Huub Oosterhuis Mitsingkonzert in der evangelischen Kirche Kevelaer

Was Annja Rossmann an den Texten von Oosterhuis fasziniert. „Seine Theologie ist die des nicht allwissenden Gläubigen, sondern die eines Fragenden, manchmal zweifelnden Gläubigen, der sich nicht in allem sicher ist außer darin, an dem Gott festhalten zu wollen. Das ist den Menschen vielleicht näher als das Liedgut, dass vor Sicherheit nur so strotzt.“ Man fühle sich „als Gläubiger verstanden, als Mensch in dieser Theologie.“ Der Eintritt ist frei.