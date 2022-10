Missbrauch in der katholischen Kirche : Pfarrer soll Messdiener missbraucht haben

Es gibt einen neuen Missbrauchs-Vorwurf in der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern. Ein Mann hat angegebenen, als Messdiener in den 1960er Jahren vom damaligen Pfarrer missbraucht worden zu sein. Foto: Martin van der Pütten

Dinslaken/Geldern Ein Mann hat sich gemeldet. Er berichtet, in den 1960er Jahren als Messdiener vom damaligen Pfarrer von St. Maria Magdalena in Geldern missbraucht worden zu sein. Der Geistliche war vorher Pfarrer in Dinslaken-Lohberg.

Es gibt einen neuen Missbrauchsvorwurf in der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern. Öffentlich gemacht hat ihn der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster, Peter Frings, während eines Gesprächsabends zum Thema „Sexueller Missbrauch“ im Saal von St. Bernardin in Kapellen. Frings: „Im April hat sich beim Bistum ein Mann gemeldet, der berichtet hat, dass er in den 1960er Jahren Messdiener in St. Maria Magdalena war und vom damaligen Pfarrer H. P. missbraucht wurde.“ Dies sei, so Frings, der erste Vorwurf gegen den Pfarrer gewesen, der von 1968 bis 1978 in Geldern tätig war und 2009 gestorben ist. Am Wochenende wurde im Gottesdienst mitgeteilt, wer sich hinter dem Kürzel versteckt: Heinrich Polders.

Nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie in der katholischen Kirche zwischen 1945 und 2020, die von der Wilhelms-Universität Münster, veröffentlicht wurde – in der dieser neue Fall genauso wenig berücksichtigt wurde wie die Vorwürfe gegen Pastor Josef Goris – habe sich eine weitere Person mit ähnlichen Vorwürfen gemeldet, erläuterte Frings. „Der erste Betroffene hat schon ganz am Anfang den ausdrücklichen Wunsch geäußert, den Fall zu veröffentlichen, da er davon ausgeht, dass es noch weitere Betroffene gibt“, sagte Frings. Bewusst habe man aber in enger Abstimmung mit dem Betroffenen zunächst die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie abgewartet und in der vergangenen Woche entschieden, nun an die Öffentlichkeit zu gehen. Dazu sollte der Gesprächsabend genutzt werden. Frings hatte kurz vor der Veranstaltung die leitenden Pfarrer der anderen Pfarreien, in denen der Pfarrer tätig war, in Kenntnis gesetzt.

Info Einsatzorte des Priesters Heinrich Polders 1950 Kaplan zu Marl-Drewer St. Josef 1953 Kaplan zu Rheinberg St. Peter 1959 Kaplan, später Pfarrer zu Dinslaken-Lohberg St. Marien

1968 ernannt zum Pfarrer in Geldern zu St. Maria Magdalena, zusätzlich zum Verwalter der Pfarrstelle in Hartefeld 1978 Ruhestand und Vicarius Cooperator in Kleve-Materborn zu St. Anna 2009 gestorben

Bevor Polders 1968 nach Geldern versetzt wurde, war der gebürtige Kevelaerer in der Kirchengemeinde St. Marien in Dinslaken-Lohberg tätig, wo er unter anderem mit dem Kaplan Heinz Pottbäcker zu tun hatte, eine der zentralen Personen der Missbrauchsstudie. Pottbäcker hat als Kaplan und Pfarrer Kinder missbraucht und wurde dafür zweimal verurteilt.

Schon bei seiner ersten Kaplanstelle in Aldekerk im Jahr 1966 soll es „Unstimmigkeiten“ gegeben haben, erklärte Forscher Bernhard Frings, der den Fall für die Studie aufgearbeitet hat. Demnach holte der Kaplan in der Mittagszeit Kinder auf sein Zimmer, bis der Pfarrer das untersagte. Im Juli 1967 wurde Pottbäcker dann nach Lohberg versetzt, wo Polders als Pastor arbeitete.

Das Bistum selbst hatte laut Studie „bis zum Spätsommer/Herbst 1967 keine Kenntnisse von der pädosexuellen Orientierung des Kaplans“. Im Herbst 1967 – also während Pottbäckers Dinslakener Zeit – erfuhr der damalige Generalvikar und spätere Bischof Reinhard Lettmann von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und schickte Pottbäcker Mitte November 1967 in ein Kloster nach Krefeld, wo er die Zeit „zur geistigen Besinnung und Weiterbildung“ nutzen und „auf keinen Fall“ wieder nach Dinslaken zurückkehren sollte“, so Lettmann.

Ein Jahr später wurde Heinrich Polders nach Geldern versetzt. „Die Begründung der Versetzung ist mir nicht bekannt“, erklärte der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster auf Anfrage. „Priester werden immer wieder versetzt. Der jetzt bekannte Missbrauchsvorwurf datiert aus diesem Jahr. Seinerzeit war nach allem, was ich weiß, kein Missbrauchsvorwurf bekannt.“ Ob es einen Zusammenhang zwischen Polders und Pottbäcker gegeben hat, kann Frings weder bestätigen noch dementieren. „Für eine derartige Verbindung habe ich und haben wir im Bistum keine Hinweise.“

„Das Thema ,Sexueller Missbrauch‘ betrifft die ganze Kirche, es betrifft das Bistum Münster. Und es ist auch ein Thema in der Kirche hier vor Ort.“ So begrüßte Martin Naton die Frauen und Männer, die zu dem Gesprächsabend in Kapellen gekommen waren. Naton ist Pastoralreferent in der Pfarrei St. Maria Magdalena und moderierte den Abend, der unter dem Motto „Macht das Licht an“ stand. Ziel sei es, „das Thema nicht länger zu verstecken und zu kaschieren“, sondern es „besprechbar und sagbar“ zu machen.

Deutlich war vielen Frauen und Männern noch immer anzumerken, wie sehr sie die Nachricht verstört hat, dass es auch in ihrer Pfarrei zu Missbrauch durch den mittlerweile verstorbenen Geistlichen Josef Goris gekommen war, der von 1961 bis 1980 in Kapellen als Seelsorger tätig war und dann in die Kirchengemeinde St. Georg in Holt (Straelen) wechselte. Der Interventionsbeauftragte erläuterte an diesem Beispiel seine Arbeit. Durch den Anruf des Betroffenen im Februar sei er auf den Fall in Kapellen aufmerksam gemacht worden, berichtete er. „Das war die erste Meldung zu diesem Priester.“ Schon da sei es der Wunsch des Betroffenen gewesen, den Fall öffentlich zu machen.

Nachdem in der Rheinischen Post ausführlich über den Fall berichtet worden war, hätten sich tatsächlich noch weitere Betroffene gemeldet, insgesamt sind dem Bistum zwei Männer und drei Frauen bekannt, erläuterte Frings. Er stehe, soweit diese es wünschen, weiterhin in Kontakt mit ihnen und habe sie zum Beispiel auch über den Gesprächsabend in Kapellen informiert. „Es haben sich“, erklärte er, „aber auch mehrere Personen gemeldet, die gesagt haben, dass die Vorwürfe nicht wahr sein können.“

Sicherlich gebe es viele Gemeindemitglieder, die nur positive Erfahrungen mit dem Pfarrer gemacht haben, betonte Frings. Das wurde auch durch Rückmeldungen an dem Gesprächsabend deutlich. „Es geht nicht darum, diese positiven Erinnerungen nicht mehr zuzulassen. Aber es erfordert Kraft, zu akzeptieren und auszuhalten, dass es Menschen gibt, die diese Person anders erlebt haben.“

Der Abend solle, betonte Naton, kein Abschluss und keine Lösung sein, sondern der Beginn eines Gesprächsprozesses. In diesem werde es wahrscheinlich auch um die Frage gehen, wie die Gemeinde mit der Erinnerung an den Pfarrer – so etwa mit einem Gedenkstein – umgeht. Auch weiterhin gebe es für Menschen mit Gesprächsbedarf die Möglichkeit, sich zu melden, sagte Pastoralreferentin Monika Eyll-Naton, die neben Pfarrer Arndt Thielen und Peter Frings auf dem Podium saß. Das Angebot gelte ausdrücklich auch für Menschen, die zwar etwas geahnt oder von dem Missbrauch gewusst hatten, ohne es damals zu melden oder den Betroffenen zu glauben.