Neue Perspektive in Walbeck Ukrainer wollen mit Kiosk am Waldfreibad durchstarten

Endlich muss Benedikt May nicht mehr den grässlichen Kaffee der „Grünen Gruppe“ trinken – mit Milchpulver. Seinen Kaffee lässt sich der Geschäftsführer des Bädervereins Walbeck neuerdings von einem echten Barista zubereiten. Im Mai übernahm Stanislav Chernikov (41) zusammen mit seiner Frau Amira (32) den Außenkiosk am Waldfreibad und taufte ihn „Rolling Badger Bar“. Badger bedeutet Dachs. „Der Dachs“, sagt Chernikov, „steht im Guiness-Buch der Rekorde als das mutigste Tier der Welt. Es ist mein Lieblingstier.“ Mit dem Dachs möchte er die Menschen daran erinnern, dass sie mutig sein sollen. Das gilt vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen.