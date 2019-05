Kindertreff : Montags gibt es in Issum viele Angebote für Kinder

Issum Großes Programm speziell für Grundschüler.

Das nächste Montagsangebot findet am 13. Mai statt. Dann säen die Kinder Kräuter. Das folgende Montagsangebot ist am 27. Mai, und dort wird ein Becher-Fang-Spiel gebastelt. Am 3. Juni wird Marmelade gekocht, und am 17. Juni werden Fingerpuppen aus Filz gebastelt. Am 24. Juni machen die Kinder Waffeln mit Vanilleeis. In dem Montagsangebot am 1. Juli gehen die Kinder zu einer Wasserolympiade, dort müssen sie jedoch Badesachen und ein Handtuch mitbringen.