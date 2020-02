Kinderschutzambulanz Geldern :  Junge Opfer aus der Schusslinie nehmen

Geldern Seit einem Jahr arbeitet die Kinderschutzambulanz im St.-Clemens-Hospital. Das Netzwerk soll weiter ausgebaut werden.

Für die Kinder beginnt mit der Betreuung durch das Kinderschutzteam eine sicherere Zukunft. „In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die Betroffenen zunächst stationär aufzunehmen; nicht nur im Hinblick auf medizinische Diagnostik und Therapie, sondern auch, um ihnen eine geschützte Umgebung zu bieten und sie aus der Schusslinie zu holen. Das gibt uns Zeit, um Gespräche zu führen und die zuständigen Stellen bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen zu unterstützen“, erläutert Chefarzt Karsten Thiel die ersten Schritte. Über die zukünftige Unterbringung entscheide — wenn erforderlich - das Jugendamt. „Wir stehen beratend zur Seite. Dabei werden die Eltern möglichst von Anfang an in die Gespräche und Planungen einbezogen.“

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, hat das Team viel bewegt. Ein Meilenstein war der Aufbau eines stabilen Kinderschutznetzwerks für den Kreis Kleve zusammen mit Jugendämtern, niedergelassenen Ärzten, Klinikmedizinern und Rechtsmedizin, Kriminalpolizei und Beratungsstellen. „Unser Netzwerk ist wichtig, um möglichst viele Kinder auffangen zu können“, sagt Katharina Ketteler. „Beispiele aus anderen Regionen beweisen, dass die Zahl der aufgedeckten Fälle steigt, je besser die Partner zusammenarbeiten.“ Auch deshalb werden nach und nach weitere Institutionen an Bord geholt, etwa das städtische Angebot Frühe Hilfen, Betreuungseinrichtungen, Kindergärten und Schulen. Hinzu komme die Weiterbildung der Mitarbeitenden im Krankenhaus. „Uns geht es nicht nur um die Ausbildung von Kinderschutzfachkräften in der Kinderklinik. Auch Mitarbeitende aus anderen Fachrichtungen sollen mit einem soliden Wissen im Bereich der Kindeswohlgefährdung ausgestattet werden“, betont Thiel. „Wir brauchen viele Augen, um betroffene Kinder zu identifizieren. Dabei muss sich nicht jeder Verdacht bestätigen. Doch es ist besser, einmal häufiger hinzuschauen als zu wenig.“

Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt es in der Gelderner Kinderschutzambulanz ein besonderes Präventionsangebot: die Eltern-, Baby- und Kleinkindberatung mit Schreibaby-Sprechstunde. „Das Angebot wurde von der ersten Minute an gut angenommen“, freut sich Schreibaby-Therapeutin und Familienberaterin Monika Hanßen. Rund 250 Beratungen habe sie im ersten Jahr durchgeführt. Hauptgrund seien Schlafprobleme der Kleinsten. Die Eltern fühlen sich erschöpft und verzweifelt. „Misshandlungen sind die häufigste Todesursache von Kindern im zweiten Lebenshalbjahr. In diesem Alter äußern die Kinder schon vermehrt ihre Bedürfnisse, sind aber noch sehr verletzlich. Kommen dann eine massive Erschöpfung und Überforderung der Eltern hinzu, steigt die Gefährdung der Kinder. Ein klassisches Beispiel ist das Schütteltrauma, welches zu unmittelbarem Tod oder schweren neurologischen Folgeschäden führen kann“, erklärt Katharina Ketteler. „In dieser Phase die elterliche Kompetenz zu stärken, ist Schutz für das Kind. Deshalb ist das Beratungsangebot ein wichtiger Bestandteil unserer Ambulanz.“