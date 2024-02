Klamotten, Spielzeug, Bücher 13 schöne Kinderkleiderbörsen im Frühjahr

Am Samstag, 2. März, findet diese große Börse in der Turnhalle der Grundschule am Schulweg 4 in Auwel-Holt von 9 bis 12 Uhr statt. Bei schönem Wetter bietet der Schulhof Spielmöglichkeiten für mitgebrachte Kinder. Schwangere dürfen sich ohne großes Gedränge bereits am Vorabend von 18 bis 19 Uhr umsehen.