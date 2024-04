Kinderchor St. Maria Magdalena Franziskus-Musical in der Pfarrkirche Geldern

In dem Musical geht es um eine besondere Persönlichkeit der christlichen Geschichte. Franziskus, der eigentlich Giovanni Bernardone heißt, wird von seinen Eltern „Francesco“ genannt. Sein Vater ist ein reicher Tuchhändler. Sie leben in Assisi, einer Stadt in Italien. Francesco wächst in einem reichen Elternhaus auf. Mit seinen vielen Freunden feiert er tolle Partys, er genießt gutes Essen und lässt es sich gut gehen. Doch dann ändert sich alles. Francesco will wie Jesus Christus leben, und so entscheidet er sich für ein Leben in Armut.