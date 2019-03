Kindertheater: Begeistert von Peterchens Mondfahrt

Info

Uraufführung Am 7. Dezember 1912 wird „Peterchens Mondfahrt“ am Alten Theater in Leipzig uraufgeführt und auf Anhieb ein sensationeller Erfolg. Fünf Jahre später veröffentlicht Gerdt von Bassewitz die Geschichte als Buch. Sie wird ein Dauer-Bestseller. 1951 kommt das Stück als Hörspiel heraus und ist seither mehrfach neu aufgenommen worden.

TV Erstmals 1959 wird der Klassiker für das Fernsehen inszeniert und begeistert zur Weihnachtszeit.

Geldern In Geldern brachte das Kinderchorteam mit Steffi Bauer, Birgit Michels, Ursula Tebartz van Elst und Dieter Lorenz und einer erfahrenen Helfermannschaft im Hintergrund drei Aufführungen auf die Bühne.