Mensch und Stadt : Kita zu, Schule zu – was ist jetzt mit den Kindern?

Vielen Kindern fällt während der Corona-Zeit zu Hause die Decke auf den Kopf, sie werden quengelig. Die Kinderbuch-Autorin Heidi Leenen macht Eltern Mut und gibt Anregungen.

Schulen und Kindertagesstätten sind bis auf weiteres geschlossen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Kinder sind rund um die Uhr zu Hause. Treffen mit Freunden? Nicht möglich. Der Gang auf den Spielplatz? Verboten. „Mama, mir ist so langweilig!“, oder „Und was machen wir jetzt, Papa?“ – Der Alltag wird zur Herausforderung.Heidi Leenen ist Erzieherin, Musikpädagogin und Kinderbuchautorin. In unserem Interview erzählt sie über ihre Arbeit, über Anregungen für Familien und ihre kostenfreien Bastelmaterialien für Kinder.