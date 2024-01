Die Kinderarzt-Kolumne Impfen Sie doch mal gegen Krebs!

Warum die HPV-Impfung so wenig genutzt wird? Vielleicht, weil in unserer „100-Prozent-Gesellschaft“ eine 90-prozentige Erfolgschance geringgeschätzt wird? Dabei gibt es einen einfachen Grund dafür: Es gibt mehr als 200 verschiedene Typen der HP-Viren, von denen allerdings nur wenige „Hochrisikotypen“ eine Krebserkrankung auslösen. Beide verfügbaren Impfstoffe sind gegen die gefährlichsten Virustypen wirksam, einer zusätzlich gegen einige Feigwarzenerreger. So kann die Infektion verhindert werden, noch ehe sich die Viren in den Schleimhautzellen einnisten und verstecken können. Dort sind sie für das Immunsystem nämlich kaum noch zu erreichen und können jahrelang „schlummern“, ehe sie die Krebsentwicklung auslösen. Deshalb ist die Impfung auch nur als Vorbeugung wirksam – also tunlichst vor den ersten sexuellen Kontakten.