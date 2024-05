Die Kinderarzt-Kolumne Ein Dank an den Sportsgeist

Von diesem „Sportsgeist“ könnten sich sogar manche Trainer noch eine Scheibe abschneiden. Immerhin habe ich bei einzelnen Trainern auch gesehen, dass sie mit übergroßem Ehrgeiz und wallendem Herzblut die Schiedsrichter belehrten und teilweise sogar beschimpften und damit doch eher ein negatives Beispiel abgaben. Dabei sind die glühenden Gesichter der Kinder, die gezeigte Einsatzbereitschaft und Begeisterung glücklicherweise meist völlig unabhängig von den konkreten sportlichen Ergebnissen – zumindest in den jüngeren Altersgruppen. Und die positiven Wirkungen des Sports auf die körperliche Entwicklung, die soziale Kompetenz und das eigene Selbstbewusstsein sind kaum zu überschätzen. Noch besser, wenn sich bei manchen Kindern die Freude am Sport vielleicht sogar noch bis in das Erwachsenenleben fortsetzen wird.