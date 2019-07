Kinder in Straelen aktiv : Straelener Kinder gießen Buchen

Kinder vom Familienzentrum Montessori-Kinderhaus haben eine Gießaktion gestartet. Foto: Montessori-Kinderhaus

Straelen Die Trockenheit ist auch in diesem Sommer ein großes Problem in der Region und macht vielen Bäumen zu schaffen. Die Kinder vom Familienzentrum Montessori-Kinderhaus in Straelen haben diese Situation erkannt und beschlossen, zu helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken