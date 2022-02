Fragen stellen und Projekte anschieben : Sprechstunde für Issums Kinder und Jugend

Das Issumer Jugendheim am Vogt-von-Belle-Platz. Foto: Bianca Mokwa

Issum Einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag, sollen junge Mitbürger besonders zu Wort kommen. Ihre Ideen und Projekte sind gefragt. Auch über Probleme soll gesprochen und eine Lösung gefunden werden.

Das Team des Kinder- und Jugendbüros wird versuchen die Ideen mit umzusetzen oder sie an die zuständigen Stellen weiterleiten. Beratung gibt es zu Projektideen und deren Umsetzung. Es können außerdem Vorschläge gemacht werden zum Programm- und Projektangebot im Jugendheim und Ideen für Vereine oder Freizeitmöglichkeiten in Issum genannt werden. Auch Probleme auf Spiel- und Sportplätzen, beim Busfahren zur Schule, bei Gefahren im Straßenverkehr in Issum können angesprochen werden.