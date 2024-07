Kinder-Sommer in Kerken „Wipfelstürmer“ erobern den Eyller See

Der Kinder-Sommer im Kreis Kleve geht in die nächste Runde. „Wipfelstürmer“ am Eyller See ist ein Kletter-Angebot im Seilgarten am Jugendzeltplatz in Kerken. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis Kleve im Alter von zehn bis 19 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.