Kinder in Issums Grundschulen anmelden

Issum Mit Beginn des Schuljahres 2019 werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 geboren sind. Kinder, die später geboren sind, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres 2019 eingeschult werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit); sie werden mit der Aufnahme schulpflichtig.

In Issum können Kinder kann in folgende Grundschulen eingeschult werden: Brüder-Grimm-Schule, Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Issum, Neustraße 37 oder St.-Nikolaus-Schule, Katholische. Grundschule der Gemeinde Issum, Weseler Straße 52.

In Gemeinschaftsschulen werden die Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. In katholischen Bekenntnisschulen werden Kinder nach den Grundsätzen dieses Bekenntnisses unterrichtet und erzogen.

Die Schulleitungen der beiden Issumer Grundschulen bieten Informationsveranstaltungen an, in denen wichtige Bereiche der Grundschularbeit vorgestellt und erläutert werden. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Die Veranstaltungen finden wie folgt statt: Brüder-Grimm-Schule: Mittwoch, 7. November, um 19.30 Uhr im Gemeinschaftsraum der Schule und an der St.-Nikolaus-Schule am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr im Forum der Schule. Die Anmeldung ist mit dem Kind in der gewählten Schule durchzuführen. Die Anmeldetermine in der Brüder-Grimm-Schule: Dienstag, 13. November, von 8 bis 12 Uhr, Mittwoch, 14. November, 8 bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr sowie Donnerstag, 15. November, von 8 bis 12 Uhr.