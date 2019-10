„Friedensbrücke Geldern“ und Nikolaus-Schule Issum : Kinder helfen obdachlosen Straßenkindern in Rumänien

Issum Die Nikolaus-Grundschule unterstützt schon seit vielen Jahre über die „Friedensbrücke Geldern“ die Sozialstation im Zentrum von Cluj, die vor fast 20 Jahren von Schwester Carmen gegründet wurde.

Die Gaben, die von den Helfern des Vereins „Friedensbrücke Geldern” überbracht werden, lösen jedes Mal große Freude aus, obwohl oder gerade weil sonst sogar das Nötigste fehlt. Bis 18. November führt die „Friedensbrücke Geldern“ erneut eine Spendensammlung in der Katholische Grundschule St. Nikolaus in Issum, Weseler Straße 52, durch. Nach dem Wahlspruch „Martin teilt, wir teilen auch“ teilen Kinder der Nikolaus-Grundschule jedes Jahr Inhalte ihrer Martins-Tüte mit obdachlosen Straßenkindern in Cluj (Klausenburg), Rumänien. Gesammelt werden warme Kinder- und Erwachsenenkleidung sowie Mützen, Schals, Schuhe, Strümpfe und Handschuhe in allen Größen, Süßigkeiten für Kinder, Kinderbetten, Malbücher, Malpapier und Farbstifte, Speiseöl und Marmelade sowie Zahnpasta und Seife. Spenden können zu den Öffnungszeiten (7.30 bis 16 Uhr) von Montag bis Freitag im Eingangsbereich der Schule abgeben werden.