Neues aus dem Kindergarten : Zirkusauftritt der Nikolaus-Kinder

Issum Bei Artisten des Zirkus Liaison lernten junge Issumer Tricks für den großen Auftritt. Es gab Schlangebeschwörer, Seiltanz- und Hula-Hoop-Akrobatik sowie lustige Clowns und spannende Kunststücke mit Hunden und Ziegen.

„Kleine Artisten in der großen Manege“, hieß es nach den erfolgreichen Proben. Das Zirkusprojekt des Ki-IsS Familienzentrums St.-Nikolaus-Kindergarten in Issum fand seinen Höhepunkt in der Aufführung der eingeübten Kunststücke der Kinder. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Projekt immer wieder verschoben worden.

Dank der Spenden der Stiftung „Rückenwind“ und Amazon konnten die Pläne des Fördervereins in die Tat umgesetzt werden. Die ganze Woche hatten Alfons Spindler und seine Töchter vom Zirkus Liaison mit den Kindergartenkindern geübt. Jede Gruppe studierte dabei ein anderes Kunststück ein. Zu einem Zirkusauftritt gehört auch ein richtiges Zirkuszelt, das auf der benachbarten Wiese der Gaststätte „Zur Post“ dankenswerterweise aufgebaut werden konnte. Das Zelt war innerhalb kurzer Zeit mit 200 Personen, Eltern, Geschwistern, Omas und Opas gefüllt. Die Menge an Menschen war für die daraufhin einziehenden Kindern in ihren Kostümen eine große Überraschung. Mit so vielen Zuschauern hatten die kleinen Artisten nicht gerechnet.