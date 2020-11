Gelderland : Kinder malen St. Martin

Foto: Dirk Weber 25 Bilder Kinder aus Geldern und Kevelaer malen St. Martin

Geldern/Kevelaer Wegen der neuen Corona-Schutzverordnung sind in diesem Jahr Martinszüge untersagt. Wir haben Kinder der Kita Arche Noah in Geldern und der St.-Antonius-Grundschule in Kevelaer deshalb gebeten, uns einmal aufzumalen, was sie mit dem Fest verbinden.

Nach diesem Aufruf haben die Redaktion viele tolle Bilder erreicht, von denen eine kleine Auswahl in der Bilderstrecke gezeigt wird.

In der Arche Noah hatten die Vorschulkinder darauf bestanden, einen schwarzen Papierbogen zu benutzen, weil Sankt Martin „immer im Dunkeln reitet“ und die Laternen dann „so schön leuchten“. Damit die Farben besser zur Geltung kommen, haben die Kinder die Kreide zuvor in Zuckerwasser eingelegt.