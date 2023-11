König ist Dieter Track Keylaer feiert seinen Thron

Keylaer · Drei Wochenenden lang wird gefeiert. Der große Königsball fand am Freitag statt. Eine Woche drauf, am 11. November, wird zum legendären Bullenball eingeladen. Und auch am 18.

05.11.2023, 09:55 Uhr

Thronfoto der St. Hubertusgilde Keylaer mit Paul Track, Thomas Achten, Dieter Track, Markus Achten, Amelie Hiep und Lara Muellemann (v.l.) Foto: Norbert Prümen