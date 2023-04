Kevin Feegers rekonstruiert die alte Burg von Wachtendonk am Computer Wachtendonks Burg steht wieder

Wie oft Kevin Feegers an der Wachtendonker Burgruine gewesen ist, kann er gar nicht sagen. Am mittelalterlichen Gemäuer, idyllisch an der Niers gelegen, kommt er immer beim Gassigehen mit seinem Hund „Cashi“ vorbei. Und auf einer dieser Runden verfestigte sich sein Vorhaben. „Mich hat interessiert, wie die Burg einmal ausgesehen hat“, sagt der 29-jährige Wachtendonker. Und so machte er sich irgendwann in der ersten Hälfte des vorigen Jahres daran, das Festungsbauwerk wieder auferstehen zu lassen.