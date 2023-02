Oberstufenschüler vom Gymnasium treffen Innenminister Schüler aus Kevelaer erleben Herbert Reul hautnah

In der vollbesetzten Aula hätten die Schülerinnen und Schüler einen spannenden Einblick in die politische Aufgabe des Schutzes der Inneren Sicherheit bekommen. Deutlich sei auch komplexe Verbindung aller Strukturen und der damit einhergehenden Verletzlichkeit durch Cyberangriffe geworden. „Mir war es vorher nicht bewusst, wie viele Bereiche des öffentlichen Lebens vernetzt und damit potenzielle Ziele für ausländische Angriffe sind“, sagte Schüler Elias Janßen nach der Veranstaltung. In einem waren sich alle einig: „Die Politiker mal live zu sehen ist deutlich spannender als in jeder Talkshow“, fasste Jennifer Gerritzen die Eindrücke ihrer Mitschüler zusammen.