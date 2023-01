Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern Gelderner Hauptgewinn geht nach Kevelaer

„Eigentlich ist 17 Uhr die Zeit, um die Kühe melken, aber das kriegen wir schon hin“, so die erste Reaktion von Herbert Grütters als er erfuhr, dass er anlässlich des Drachen- und Feuerfestes um 17 Uhr zur Preisübergabe erwartet würde. Gemeinsam mit seiner Tochter Emilia und Lebensgefährtin Monica Naimor konnte er jetzt am „Glücksdrachen“ Kalidra auf dem Markt in Geldern einen Koffer mit 20 Stadtgutscheinen á 100 Euro in Empfang nehmen. Karla Leurs, Vorsitzende des Werberings, hatte sie so schön verpackt und Gaby Engelke, ebenfalls Vorsitzende, konnte einen großen Blumenstrauß überreichen.